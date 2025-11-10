ঢাকার গতকালের বায়ুদূষণের রেকর্ড ভাঙল আজ, একটি স্থানের অবস্থা ‘দুর্যোগপূর্ণ’

ঢাকার গতকালের বায়ুদূষণের রেকর্ড ভাঙল আজ, একটি স্থানের অবস্থা ‘দুর্যোগপূর্ণ’
রাজধানীতে গতকাল রোববার সকালে এ মৌসুমের সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণ ছিল। এ বিষয়ে দূষণ বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আবদুস সালাম প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘সামনের দিনগুলোয় নতুন নতুন রেকর্ড হবে, তা বলে দেওয়া যায়। এর কারণ হলো, দূষণ রোধে যা করার তার প্রায় কোনো কিছুই আমরা করিনি বা করছি না, শুধু কথা বলা ছাড়া।’
২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই সে কথা ফলে গেল। গতকাল সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের সকালে বায়ুদূষণে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান ছিল চতুর্থ। গতকাল সকাল সোয়া আটটার দিকে আইকিউএয়ারে ঢাকার গড় বায়ুমান ছিল ২০৯। বায়ুর এই মানকে খুব অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চলতি বছর শুকনা মৌসুম শুরুর পর বায়ুর মান এতটা খারাপ হয়নি। আর আজ সোমবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকার বায়ুর মান ২৬১। অর্থাৎ ঢাকার গতকালের বায়ুদূষণের রেকর্ড আজ ভাঙল। এই সময়ে বিশ্বের ১২৬টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান তৃতীয়।
বায়ুদূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে গতকালের মতো আজও শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি, স্কোর ৫৭৭। দ্বিতীয় পাকিস্তানের লাহোর, স্কোর ৩১৩।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন রাজধানীকে ছাপিয়ে যাচ্ছে ঢাকার বাইরের শহরগুলোর দূষণ।
রাজধানীর আজকের বায়ুদূষণ পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আবদুস সালাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘দূষণ নিয়ন্ত্রণে একেবারে কোনো কাজই তো হচ্ছে না। এখন অন্তত মানুষকে সচেতন করার কাজটা করুক সরকার। শত শত কোটি টাকা দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় হচ্ছে, ফল কোথায়? পরিস্থিতির যখন কোনো উন্নতি হচ্ছে না, তখন সুরক্ষার দায়িত্বটা নগরবাসীকে নিতে হবে।’
রাজধানীর আট এলাকায় আজ বায়ুদূষণ পরিস্থিতি অনেক খারাপ। এর মধ্যে একটি এলাকার পরিস্থিতি দুর্যোগপূর্ণ। স্থানটি হলো মহাখালীর আইসিডিডিআরবি এলাকা। সেখানে বায়ুর মান ৩১২। মান ৩০০ অতিক্রম করলে তাকে দুর্যোগপূর্ণ বলা হয়।
এ ছাড়া ঢাকার অন্য স্থানগুলোর বায়ুর মান হলো—দক্ষিণ পল্লবী (২৮২), মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (২৭৯), বেচারাম দেউড়ি (২৬৩), কল্যাণপুর (২৬০) গুলশানের বে’জ এজ ওয়াটার (২৫৫), গোড়ান (২৩৭), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২৩১)।
দূষণ রোধে যা করবেন
আজ রাজধানীর বায়ুর যে মান, তাতে অবশ্যই যেকোনো ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে। খোলা স্থানে শরীরচর্চা বন্ধ রাখতে হবে। জানালা বন্ধ রাখতে হবে।