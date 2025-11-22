শুভ সকাল। আজ ২২ নভেম্বর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
মা নুসরাত বেগমের সঙ্গে মহিষের মাংস কিনতে বেরিয়েছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী রাফিউল ইসলাম রাফি। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের সময় রাজধানীর পুরান ঢাকার বংশালের কসাইটুলীতে একটি ভবনের নিচতলায় নয়নের মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার বেলা ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, যে অঞ্চলে ভূমিকম্পটি হয়েছে, সেটি ইন্দো-বার্মা টেকটোনিক প্লেটের অংশভুক্ত। তিনি বলেন, ভূমিকম্পটিতে যে তীব্র, যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে, তা তাঁর অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের পটভূমিতে এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিস্তারিত পড়ুন...
কুলসুম বেগমের (৩০) ভাড়া বাড়ির পাশেই তাঁর বাবার বাড়ি। সেখানেই ছিল তিন বছরের মেয়ে নুজাইবা জান্নাত। আজ শুক্রবার সকালে ভূমিকম্প শুরু হলে ১০ মাস বয়সী মেয়ে ফাতেমাকে কোলে নিয়ে নুজাইবার কাছে যাচ্ছিলেন কুলসুম। বাড়ি থেকে বেরোতেই সড়কের পাশে ধসে পড়া দেয়ালের নিচে চাপা পড়েন মা-মেয়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় ১০ মাসের ফাতেমা। বিস্তারিত পড়ুন...
মিস ইউনিভার্স ২০২৫–এর মুকুট উঠল মেক্সিকোর ফাতিমা বশের মাথায়। ১২০টি দেশের মধ্য থেকে সেরা ৩০ ঘোষণা করা হয় আজ বাংলাদেশ সময় সকাল পৌনে সাতটায়। আর সেখানে প্রথমবারের মতো সেরা ৩০–এর তালিকায় ঢুকে ইতিহাস গড়েন মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তানজিয়া জামান মিথিলা। বাংলাদেশিরাও তাই আশায় বুক বেঁধেছিলেন। ইউটিউবে মিস ইউভার্স চ্যানেলে লাইভ চলাকালে প্রচুর বাংলাদেশি দর্শক সেখানে কমেন্ট করতে থাকেন দেশের নাম লিখে। কেউ পোস্ট করতে থাকেন লাল–সবুজ পতাকার স্টিকার। সবার আশা ছিল, হয়তো আরও বড় খবর আসতে পারে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাদ পড়েন মিথিলা। বিস্তারিত পড়ুন...
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (এফবিআই) পরিচালক ক্যাশ প্যাটেল ‘এক্স’-এ (সাবেক টুইটার) তাঁর অনুসারীদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এরপরই এক্স–এর চরম ডানপন্থী খ্রিষ্টান ও শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী অ্যাকাউন্টগুলো থেকে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ও মিম দিয়ে তার পোস্ট ভরিয়ে তোলা হয়। বিস্তারিত পড়ুন...