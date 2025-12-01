বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

শুভ সকাল। আজ ১ ডিসেম্বর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

ইউক্রেনের ড্রোন হামলার পর যেভাবে বাঁচলেন কায়রোস জাহাজের বাংলাদেশি নাবিকেরা

কৃষ্ণসাগরে হামলার শিকার এমটি কায়রোস জাহাজের চতুর্থ প্রকৌশলী বাংলাদেশের নরসিংদীর মাহফুজুল ইসলাম
ছবি: সংগৃহীত

‘হঠাৎ পরপর বিস্ফোরণ। মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। পুড়ে যায় লাইফবোটও। তেল ছড়িয়ে পড়ে জাহাজের চারদিকে। একমাত্র ভরসা লাইফজ্যাকেট পরে সাগরে ঝাঁপ দেওয়ারও উপায় ছিল না। কারণ, সেখানে প্রচণ্ড ঠান্ডায় জমে যাব। বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। শেষবিদায় নিচ্ছিলাম একজন আরেকজনের কাছ থেকে।’

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে আওয়ামী লীগ দলগতভাবে জড়িত

বিডিআর বিদ্রোহে সংঘটিত বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ তদন্তের জন্য গঠিত জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়

পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দলগতভাবে আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা পেয়েছে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন। তারা বলছে, এ ঘটনার মূল সমন্বয়কারী ছিলেন তৎকালীন সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস। পুরো ঘটনাটি সংঘটিত করার ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘গ্রিন সিগন্যাল’ ছিল। এ ছাড়া এই ঘটনায় ভারতেরও সম্পৃক্ততা পেয়েছে কমিশন।

পুলিশ কমিশনের খসড়ায় আমলাতন্ত্রের ‘হস্তক্ষেপ’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশ বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের জোর দাবি ওঠে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি পুলিশ কমিশনের খসড়া তৈরি করে।

লাতিন আমেরিকায় সিআইএর যত অভিযান, সফল হয়েছিল কয়টি

চিলির বামপন্থী প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্ডের (ডানে) পাশে সেনাপ্রধান অগুস্তো পিনোশে। ছবিটির তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আলেন্ডকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন পিনোশে
ফাইল ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্র গত ২০০ বছরে মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে ১৮০০ সালের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত মধ্য আমেরিকায় পরিচালিত অভিযানগুলো ‘বানানা ওয়ারস’ নামে পরিচিত। এ অঞ্চলে মার্কিন কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় এসব অভিযান চালানো হয়েছিল।

ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি

সৈয়দা নিগার বানুর ‘নোনাপানি’, কৌতূহলের ‘দুঃসাহস’, মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের ‘দেলুপি’ ও সুব্রত সঞ্জীবের ‘আঁধারের আলো’র দৃশ্য। কোলাজ

তরুণ নির্মাতারা একসময় ধরেই নিতেন সিনেমা, নাটক নির্মাণ বা কারিগরি বিষয়ে দক্ষ হওয়ার জন্য ঢাকামুখী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেখানে ভিন্ন পথে হেঁটেছেন একাধিক নির্মাতা ও প্রযোজক। জেলা বা বিভাগীয় শহরেই গড়ে তুলেছেন নির্মাণের আলাদা জগৎ।

