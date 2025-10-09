বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

পূর্বাচলে ফায়ার স্টেশনের জমিতে রিসোর্ট

ফায়ার স্টেশনের জন্য নির্ধারিত জমিতে নির্মিত রিসোর্টে চলছে বিয়ে, গায়েহলুদসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান

ফায়ার স্টেশনের জমিতে রিসোর্ট নির্মাণ করা হয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে। সেখানে তিন জায়গায় তিনটি প্লটে জমি নিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। এর মধ্যে একটিতে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। একটিতে রিসোর্ট গড়া হয়েছে। আরেকটি প্লট খালি পড়ে আছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ইসরায়েলি বাহিনী আমাদের আটকে দিয়েছে, আমাকে অপহরণ করেছে: শহিদুল আলম

শহিদুল আলম

দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলম বলেছেন, তাঁদের বহনকারী গাজা অভিমুখী জাহাজটি মাঝসমুদ্রে আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তিনি অপহরণের শিকার হয়েছেন। বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় শহিদুল আলম এ কথা বলেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

টিভির লাইসেন্স নিয়ে সারজিস ও আজাদ মজুমদারের বক্তব্যে যে বিষয় নেই

অন্তর্বর্তী সরকার দুটি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দিয়েছে। একটি নেক্সট টিভি, যার লাইসেন্স পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মো. আরিফুর রহমান তুহিন। অন্যটি লাইভ টিভি। এটির লাইসেন্স পেয়েছেন আরেক আরিফুর রহমান, যিনি জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ছিলেন।
বিস্তারিত পড়ুন...

পবিত্র ওমরাহ পালনে ইচ্ছুকদের জন্য সুখবর দিল সৌদি আরব

পবিত্র মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ) তাওয়াফ করছেন মুসল্লিরা। পবিত্র মক্কা, সৌদি আরব
ফাইল ছবি: প্রথম আলো

সৌদি আরবে অবস্থানকালে যেকোনো ধরনের ভিসাধারী একজন মুসল্লি পবিত্র ওমরাহ পালন করতে পারবেন। দেশটির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ই–ট্যুরিস্ট, ট্রানজিট, শ্রম ও অন্যান্য ভিসাসহ সব ধরনের ভিসাধারীই ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে নতুন এ সুবিধার আওতায় আসবেন বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশের হারে ভারতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক, নাইটও ভেবেছিলেন তিনি আউট

ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ের শুরুতে চাপে ফেলে এমন উল্লাস করলেও পরে আর জয় তুলে নিতে পারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা
এএফপি

সিদ্ধান্ত পক্ষে না আসা নিয়ে ফাহিমার হতাশার কারণ এতক্ষণে প্রায় সবারই জানা। গুয়াহাটিতে গতকাল রাতে শেষ হওয়া এ ম্যাচে নাইটের একটি ক্যাচ নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে। টিভি আম্পায়ার ভারতের গায়ত্রী ভেণুগোপালান অকাট্য প্রমাণ না পাওয়ায় নাইটকে আউট দেননি। যদিও জয়ের পর নাইট নিজেই জানিয়েছেন, তিনিও ভেবেছিলেন আউট হয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

