সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৩ ডিসেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

খালেদা জিয়া বিদেশে নেওয়ার মতো অবস্থায় কি না, দেখার পর তারেকের ফেরার সিদ্ধান্ত

খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান
ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর তারেক রহমান দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি আরও বলেছেন, পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে শিগগির দেশে ফিরবেন তিনি (তারেক রহমান)। বিস্তারিত পড়ুন...

সরকারে থাকবেন নাকি ভোটে নামবেন, মাহফুজ সিদ্ধান্তহীন, কোন দিকে যাবেন আসিফ

মাহফুজ আলম (বাঁয়ে) ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া (ডানে)
ছবি: কোলাজ/প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল হতে পারে আগামী সপ্তাহে। শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারে থাকা দুই উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া পদত্যাগ করে ভোটের লড়াইয়ে অংশ নেবেন, নাকি সরকারে থেকে যাবেন—এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা চলছে। যদিও দুই উপদেষ্টার কেউ এখন পর্যন্ত এ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। বিস্তারিত পড়ুন...

আইআরআইয়ের জরিপ দেখাচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন দেশ সঠিক পথে এগোচ্ছে

ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) ওয়েবসাইটে জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে
ছবি: স্ক্রিনশট

দেশ সঠিক পথে এগোচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারও ভালো কাজ করছে—জনমত জরিপ চালিয়ে এমন তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)। ওয়াশিংটনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটির জরিপ দেখাচ্ছে, ৬৯ শতাংশ মানুষের আস্থা রয়েছে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ওপর। বিস্তারিত পড়ুন...

পাকিস্তানের জেনারেলরা কীভাবে ইমরান খানকে চুপ করিয়ে দিচ্ছেন

নিজ দল পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফের (পিটিআই) এক সমাবেশে ইমরান খান। করাচি, পাকিস্তান, ৪ জুলাই ২০১৮
ছবি: রয়টার্স

দুই বছর কারাগারে থেকেও ইমরান এখনো দমে যাননি। তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে জোরালো বিরোধী কণ্ঠ। একই সঙ্গে সেনাবাহিনী ও সরকারের বড় মাথাব্যথাও। আইনজীবী, দলের নেতা-কর্মী ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় দল—সবাই মিলে তাঁর বার্তা বাইরে পৌঁছে দেয়। তিনি সরকারের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেন, সমালোচনা করেন যাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন তাঁদের। বিস্তারিত পড়ুন...

বিপিএলের সূচি প্রকাশ: কবে, কোথায়, কখন কার ম্যাচ

বিপিএল ট্রফি
প্রথম আলো

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি। এবারের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর, আর ফাইনাল হবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা—এই তিন ভেন্যুতে হবে টুর্নামেন্টের মোট ৩৪টি ম্যাচ। বিস্তারিত পড়ুন...

