বাংলাদেশ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার আজ ঢাকায় আসছেন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার আজ শনিবার দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে ইসহাক দারের ঢাকা সফরের এ তথ্য জানা যায়।

আরও পড়ুন

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী বার্তা নিয়ে আসছেন

ঢাকায় অবস্থানকালে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনসহ বিভিন্ন নেতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন।

আরও পড়ুন

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার কী বার্তা নিয়ে আসছেন, তিন দিনের কর্মসূচি কী

এ বৈঠকগুলোতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পূর্ণ পরিসরসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন