সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ শুক্রবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

অন্তর্বর্তী সরকার ও ঐকমত্য কমিশন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায়
ছবি: সাজিদ হোসেন

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দেশ ও জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল। বিস্তারিত পড়ুন...

অজ্ঞাতনামা লাশ আর কারা হেফাজতে মৃত্যু বেড়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকায় জনমনে সন্দেহ: এমএসএফ

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)

চলতি অক্টোবর মাসে দেশে অজ্ঞাতনামা লাশ এবং কারা হেফাজতে মৃত্যু সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় বেশ খানিকটা বেড়েছে। এ তথ্য তুলে ধরেছে মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)। প্রতিষ্ঠানটির অক্টোবর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান: তুরস্ক

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকার একটি রাস্তায় পাহারা দিচ্ছেন এক তালেবান নিরাপত্তাকর্মী। ২০ অক্টোবর, ২০২৫
ছবি: এএফপি

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান কমপক্ষে আরও এক সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে রাজি হয়েছে। তুরস্কে আলোচনা চলাকালে এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছে দুই পক্ষ। এক বিবৃতিতে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমনটা নিশ্চিত করেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

জেমাইমার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ মারুফা ভাষাহীন

মারুফা আক্তার ও জেমাইমা রদ্রিগেজ
প্রথম আলো গ্রাফিকস

নারী বিশ্বকাপে গতকাল রাতে নাবি মুম্বাইয়ে অবিশ্বাস্য এক ইনিংস খেলে ভারতকে ফাইনালে তুলেছেন জেমাইমা রদ্রিগেজ। ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার সেমিফাইনালে ১২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তাঁর ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৯ রানের লক্ষ‍্য ভারত টপকে যায় ৯ বল হাতে রেখে। দুর্দান্ত এই ইনিংস খেলার পর প্রশংসায় ভাসছেন জেমাইমা। তাঁর প্রশংসা করে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়েছেন বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তার। বিস্তারিত পড়ুন...

৬০তম জন্মদিনে শাহরুখ কি দেখা দেবেন

শাহরুখ খান
এএনআই

আগামী ২ নভেম্বর শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিন। প্রতিবছর এই দিনে বান্দ্রার সমুদ্রমুখী সাদা বাংলোর সামনে থাকে ভক্ত–অনুরাগীদের ভিড়। কিন্তু এ বছর ‘মান্নাত’-এ থাকছেন না শাহরুখ। শোনা যাচ্ছে, সপরিবার নাকি আলিবাগে জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন তিনি। এ খবর যখন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, ঠিক সেই সময়েই সুখবর দিলেন শাহরুখ। বিস্তারিত পড়ুন...

