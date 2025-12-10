বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১০ ডিসেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন ৪৭%

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান
ফাইল ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হবে, এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সম্ভাবনা বেশি দেখছেন মানুষ। আর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

নির্বাচনে আ.লীগকে চান না ২৮%, শর্তহীন ও শর্তযুক্তভাবে চান ৬৯%

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পতিত দল আওয়ামী লীগকে বিনা শর্তে অথবা শর্ত দিয়ে নির্বাচনে চান বেশির ভাগ মানুষ। একটি বড় অংশ অবশ্য আওয়ামী লীগকে ভোটে দেখতে চান না। প্রথম আলোর উদ্যোগে করা এক জরিপে মানুষের এই মতামত উঠে এসেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ঢাকা-চট্টগ্রামসহ ছয় রুটে ভাড়া বাড়ছে ট্রেনের, কোন রুটে কত

ট্রেন
প্রতীকী ছবি

প্রায় ৯ বছর পর ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করেছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল। সরাসরি টিকিটের দাম না বাড়িয়ে পন্টেজ চার্জ বা মাশুল আরোপের মাধ্যমে এ ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে ট্রেন ও আসনভেদে সর্বনিম্ন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ২২৬ টাকা বেড়েছে। এ ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ২০ ডিসেম্বর থেকে। বিস্তারিত পড়ুন...

আইপিএলের নিলামে ৭ বাংলাদেশি ক্রিকেটার, নেই সাকিব

মোস্তাফিজ ও রিশাদ আছেন চূড়ান্ত নিলাম তালিকায়
প্রথম আলো

বাংলাদেশের ৭ ক্রিকেটার আইপিএলের নিলামের জন্য চূড়ান্ত হয়েছেন—মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান, রাকিবুল হাসান ও শরীফুল ইসলাম। প্রাথমিক তালিকায় থাকলেও নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের। বিস্তারিত পড়ুন...

নেতানিয়াহুকে কীভাবে গ্রেপ্তার করতে পারেন মামদানি

জোহরান মামদানি ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু
ছবি: এএফপি

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শহরে প্রবেশ করলেই তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হবে। কারণ, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন