শুভ সকাল। আজ ১৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা গত বৃহস্পতিবার সকালে রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে দোয়া ও মোনাজাত করেছেন জামায়াতে ইসলামীর দলীয় সিদ্ধান্তে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর এই প্রথম জামায়াত-সমর্থিত কোনো সংগঠন শহীদ বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে গেল। বিস্তারিত পড়ুন...
রাজধানীর ওয়ারীতে গত বছরের ১৪ আগস্ট কুপিয়ে হত্যা করা হয় বিএনপি নেতা মো. আল-আমিন ভূঁইয়া ও তাঁর ছোট ভাই নুরুল আমিনকে। স্বজনেরা জানিয়েছেন, এই খুনের নেপথ্যে ছিল জমিসংক্রান্ত বিরোধ। যদিও আল-আমিনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হিসেবে প্রজ্ঞাপনভুক্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মাস্টারদা সূর্য সেন হলের একটি দোকান থেকে টেস্টিং সল্ট (এমএসজি) পাওয়ায় হল সংসদের নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) আজিজুল হক দোকানিকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন ১২ সেপ্টেম্বর। তবে প্রক্টর জানিয়েছেন, এটি হল সংসদের ভিপির এখতিয়ারে নেই। বিস্তারিত পড়ুন...
শুরুতে এ রকম যুগপৎ আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে আটটি দলের নাম এলেও পরবর্তী সংবাদে দেখা গেল, ওই ‘আট’ভুক্ত কিছু কিছু দলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা ও ভিন্নমত আছে। কোনো কোনো দলের নেতারা এ রকম সংবাদকে ‘বিভ্রান্তিকর’ও বলেছেন। এ লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনবিষয়ক সংবাদের সত্যাসত্য বিষয়ে কিছু বলেনি। বিস্তারিত পড়ুন...
দুবাইয়ে কাল রাতে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করতেই ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সোজা ঢুকে যান ড্রেসিংরুমে। পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরা তখন অভ্যাসমতো হাত মেলানোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু হয়নি কোনো কথা, না কোনো চোখাচোখি, না কোনো হাত মেলানো—পাকিস্তান দলের প্রতি ভারতীয়দের আচরণ ছিল বরফের মতো শীতল। বিস্তারিত পড়ুন...