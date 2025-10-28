শুভ সকাল। আজ ২৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী—দুই দলের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটি এখন পর্যন্ত কোনো জোটে যাওয়ার ঘোষণা দেয়নি। তবে সম্ভাব্য আসন সমঝোতা ও রাজনৈতিক বোঝাপড়ার বিষয়ে দুই দলের দিকেই দরজা খোলা রাখছে। উভয় দলের সঙ্গেই অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা করছেন এনসিপির নেতারা। বিস্তারিত পড়ুন...
শ্বাসতন্ত্র ও ফুসফুসের সংক্রমণের জন্য দায়ী রেসপিরেবল সিলিকা (আরএস) বা একটি অতিক্ষুদ্র ধূলিকণার মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি পাওয়া গেছে রাজধানীর বাতাসে। শুষ্ক মৌসুমে বা নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই ক্ষতিকর উপাদান বেশি পাওয়া গেছে। কোথাও কোথাও সহনীয় মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণের বেশি এর উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।
বিস্তারিত পড়ুন...
অর্থনীতির মন্দা ও পুনরুদ্ধার নিয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যানের একটি তত্ত্ব আছে—গিটার স্ট্রিং থিওরি অব রিসেশনস। এভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, একটা গিটারের তার কল্পনা করুন, গিটারের সেই তারকে নিচের দিকে জোরে টেনে ধরার পর হাত ছেড়ে দিলে তারটি দ্রুত আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।
বিস্তারিত পড়ুন...
আইসিসি নারী বিশ্বকাপ ২০২৫-এ বাংলাদেশের শেষটা হয়েছে ফলহীন। রোববার লিগ পর্বের শেষ দিনে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। অবশ্য যে সময়ে বৃষ্টি এসে খেলা পণ্ড করে দিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের হারটাই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বলা ভালো। বিস্তারিত পড়ুন...
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এশিয়া সফরে শান্তি প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে একই সঙ্গে লাতিন আমেরিকায় যুদ্ধের উত্তেজনাও বাড়াচ্ছেন। গত রোববার থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করার সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু একই সময়ে ক্যারিবীয় সাগরে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছেন তিনি। ভেনেজুয়েলায় স্থল অভিযান চালানোর ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...