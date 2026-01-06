শুভ সকাল। আজ ৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের বাছাইয়ে সারা দেশে ৩০০ আসনে ৭২৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নপত্র বাতিলের হার মোট প্রার্থীর ২৮ শতাংশ। বিস্তারিত পড়ুন...
‘আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী’—চর্যাপদের এই উক্তি এখন লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভেনেজুয়েলায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে সস্ত্রীক যুক্তরাষ্ট্রের তুলে নেওয়ার ঘটনা এই উক্তি মনে করিয়ে দেয়। বিষয়টি বুঝতে ভেনেজুয়েলার তেলসম্পদকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন ‘সম্পদ সাম্রাজ্যবাদের’ দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। বিস্তারিত পড়ুন...
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলে (আইসিসি) চিঠি গেছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না। এ বিষয়ে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কী সিদ্ধান্ত নেয়, সময়ই বলবে। তবে এটি যে ভারতের জন্য বড় ধাক্কা, তা স্পষ্ট। বিস্তারিত পড়ুন...
আমেরিকার কোনো প্রেসিডেন্ট শেষবার যখন লাতিনের কোনো শক্তিশালী শাসককে ধরে আনার জন্য সেনা পাঠিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম এক তরুণ সাংবাদিক। পৃথিবীর আরেক প্রান্তে বসে বড়সড় একটি টেলিভিশনে ‘অপারেশন জাস্ট কজ’-এর ঝাপসা দৃশ্য দেখছিলাম। বিস্তারিত পড়ুন...
আইসিইউ থেকে লাইফ সাপোর্ট, সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা, সেখান থেকেই ফিরে এলেন ছোট পর্দার অভিনেতা তিনু করিম। চল্লিশ দিন হাসপাতালে কাটানোর পর গত শনিবার বাসায় ফিরেছেন অভিনেতা। খবরটি প্রথম আলোকে জানিয়েছেন অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন। বিস্তারিত পড়ুন...