শুভ সকাল। আজ ১১ অক্টোবর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতা অজিঙ্ক শিন্ডে রোববার দিল্লির আবার যন্তর মন্তরের উদ্দেশে মিছিল করার ঘোষণা দিয়েছেন। সিজেপির ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক পোস্টে শিন্ডে লেখেন, ‘মোদি সরকার ভয় পাচ্ছে। আমরা আবার একজোট হলে তাদের ক্ষমতার গদি টলে যেতে পারে।’ বিস্তারিত পড়ুন...
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। এই প্রদেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল তেহরিক–ই–পাকিস্তান (পিটিআই) ক্ষমতায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি বলেছেন, জরুরি অবস্থা এড়ানোর সুযোগ খুব কম বলেই মনে হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...
বাংলাদেশে ঘুরতে এসে ল্যাপটপ ও ক্যামেরা খোয়ান জার্মান পর্যটক ক্রিল ল্যান্ডার। গত বুধবার নাটোর সদর থানায় তাঁর কান্নার ভিডিও দেখে নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে মুক্তি মাহমুদের। এরপর ক্রিলকে একটি ম্যাকবুক উপহার দেন রাজধানীর এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। বিস্তারিত পড়ুন...
সন্ধ্যা নাগাদ ককরোচ আন্দোলনের বহু নেতা আটক হয়েছেন। আটক হয়েছেন তৃণমূলে কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আটক হয়েছেন আম আদমির কেজরিওয়াল। আটক হয়েছেন সাত হাজারের কাছাকাছি ‘ককরোচ’। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নেহা বোরাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
এফপিএফ জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত রোনালদো সাময়িক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে না। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতীয় দলের ক্যাম্প থেকে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার ঘটনায় এফপিএফের নিয়মে এক থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষেধাজ্ঞার বিধান রয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও হতে পারে রোনালদোর। বিস্তারিত পড়ুন...