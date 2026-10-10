আটকের জন্য প্রস্তুত : দিল্লিতে রওনা হওয়ার আগে অভিজিৎ

- বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লিতে পুলিশের ‘পিঙ্ক ফোর্স’ মোতায়েন
বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লিতে পুলিশের ‘পিঙ্ক ফোর্স’ মোতায়েন
যন্তর মন্তরে কাকরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে পুলিশের বিশেষ নারী দল ‘পিঙ্ক ফোর্স’ মোতায়েন করা হয়েছে।
সম্প্রতি বিক্ষোভে নারী পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে বেশ কিছু অশালীন আচরণের ঘটনার খবর সামনে আসার প্রেক্ষাপটে এ বিশেষ দল মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি
যন্তর মন্তর ২.০ শুরু হয়ে গেছে: অভিজিৎ
ককরোচ জনতা পার্টির নেতা অভিজিৎ দীপকে বলেছেন, ‘তারা যদি আমাকে আটক বা গ্রেপ্তার করতে চায়, করুক। আমি তার জন্য প্রস্তুত। আমাকে গ্রেপ্তার করুক বা আটক করুক, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।’
দিল্লিতে পৌঁছালে আটক করা হবে কি না, জানতে চাইলে এ কথা বলেন অভিজিৎ। এএনআইকে তিনি এসব কথা বলেন।
মুম্বাই থেকে দিল্লির পথে রওনা হয়েছেন অভিজিৎ। এনআই এর প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে যোগ দিতে দিপকে মুম্বাই থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন।
দিল্লি ছাড়ার আগে সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে অভিজিৎ লেখেন, ‘যন্তর মন্তর ২.০ শুরু হয়ে গেছে। জ্ঞানেশ কুমার, ভোট চুরিতে আপনার সহায়তা করার দিন শেষ হয়ে গেছে।’
যন্তর মন্তরে আজকের বিক্ষোভে জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিও যোগ দেবেন।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় দিপকেসহ অন্যান্য নেতারা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১০ অক্টোবর যন্তর মন্তর ২.০-তে অংশ নেবেন জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি।
আন্দোলনে শরিক হতে ভারতে এসে ধ্রুব রাঠি নিজেও বলেছেন, ‘এটা গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই। ১০ তারিখে কেউ দিল্লি আসতে ভুলবেন না।’
এদিকে সিজেপির পরিকল্পিত বিক্ষোভের আগে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদার করেছে, যানবাহন চলাচল সীমিত করেছে এবং দিল্লিকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে।
এ নিয়ে গতকাল শুক্রবার ককরোচ জনতা পার্টির নেতারা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ‘জেন জি-কে ভয় পাচ্ছে, তাই জরুরি অবস্থা’ জারি করেছে।
বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে মুম্বাই বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিজিৎ আরও বলেন, ‘তরুণদের এত ভয় পেলে পুরো দেশই বন্ধ করে দিন।’