সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১১ অক্টোবর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

চাল রপ্তানিতে ভারতের নতুন শর্ত, তবে প্রভাব পড়ছে না বাংলাদেশের বাজারে

বিভিন্ন জাতের চাল

খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, পর্যাপ্ত মজুত থাকার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম কমে এসেছে, ভারতের বিকল্প উৎসও আছে। ফলে চালের বাজার স্থিতিশীলই থাকবে। ব্যবসায়ীরাও বলছেন, ভারতের নতুন শর্তে চাল আমদানিতে কোনো অসুবিধার মুখে পড়ছেন না তাঁরা।
যাঁরা গণভোট দেবেন তাঁরা গণভোট নিয়ে কতটা জানেন

দেশজুড়ে কয়েক দিন ধরে আলোচনার পারদ চড়ছে ‘গণভোট’ নিয়ে। পত্রপত্রিকায় গণভোট কবে হবে, রাজনৈতিক দলগুলো কে কীভাবে দেখছে, তা নিয়ে মেতে আছে। কিন্তু যাঁরা এই গণভোট দেবেন, সেই বাংলাদেশের মালিকেরা কি জানেন ‘গণভোটের বিষয়বস্তু’ কী?
বিলাসী জীবন ছেড়ে গণমানুষের নেতা, নোবেলজয়ী কে এই মাচাদো

ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো
ফাইল ছবি: রয়টার্স

ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো শুক্রবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নরওয়ের নোবেল কমিটির মতে, ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত এবং দেশটির গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে অবদান রাখার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
গাজায় যুদ্ধবিরতিতে কে জিতল—ইসরায়েল নাকি হামাস?

গাজায় দুই বছর ধরে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ ও গণহত্যার পর যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন হলো। যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়া ইসরায়েল ও হামাসের মধ্য কে জিতল?
কোলাজ: প্রথম আলো

মিসরের উপকূলীয় পর্যটন শহর শারম আল শেখে টানা তিন দিন ধরে আলোচনার পর গত বৃহস্পতিবার হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষিত হয়েছে। সেখানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, মিসর ও তুরস্ক। আগের দিন থেকেই অবশ্যই যুদ্ধবিরতির রেশ ছড়িয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডসহ আরব বিশ্বে এবং সারা দুনিয়ায়।
বাবার স্বীকৃতি মেলেনি, শুটিংয়ে নিপীড়নের শিকার—হার মানেননি ‘উমরাও জান’

শুক্রবার, ১০ অক্টোবর, ৭১ বছর পূর্ণ করলেন বলিউডের এই ‘চিরসবুজ’ অভিনেত্রী
ছবি: এক্স থেকে

তিনি বরাবরই সাহসী। সময়ের সঙ্গে নয়, বরং এগিয়েই ছিলেন। নিয়ম ভেঙেছেন, গতানুগতিক সমীকরণ থেকে বেরিয়ে নিজের ছন্দেই বেশি সাবলীল। তিনি রেখা। আসল নাম ভানুরেখা গণেশন। ‘সিলসিলা’, ‘উমরাও জান’–এর অভিনয়শিল্পী রেখার জন্মদিন ১০ অক্টোবর। ৭১ বছর পূর্ণ করলেন বলিউডের এই ‘চিরসবুজ’ অভিনেত্রী।
