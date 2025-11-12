রিয়া মনির মামলায় হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

রিয়া মনির মামলায় হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি
আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমসহ দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
রাজধানীর হাতিরঝিল থানার একটি মামলায় আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান এই পরোয়ানা জারির আদেশ দেন। অপর যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, তাঁর নাম আহসান হাবিব সেলিম।
মামলার বাদী রিয়া মনি। হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে গত ২৩ জুন হাতিরঝিল থানায় মামলাটি করেন তিনি।
বাদীর আইনজীবী জিয়াউর রহমান চৌধুরী বলেন, হিরো আলমের সাবেক স্ত্রী রিয়া মনি। তাঁর করা মামলার আসামিরা জামিনের শর্ত ভঙ্গ করেছেন। আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন না। এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁদের জামিন বাতিল চেয়ে আবেদন করা হয়। শুনানি নিয়ে তাঁদের জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, রিয়া মনি ও হিরো আলমের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। তখন রিয়া মনিকে বাসা থেকে বের করে দেন হিরো আলম। পরে হিরো আলম রাজধানীর হাতিরঝিল থানা এলাকায় একটি বাসায় মীমাংসার জন্য রিয়া মনিকে ডেকে নেন। সেখানে অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনসহ উল্লিখিত দুই আসামি অকথ্য ভাষায় রিয়া মনিকে গালিগালাজ করেন। পর হিরো আলমসহ অন্যরা রিয়া মনির বাসায় যান। সেখানে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। এতে তিনি আহত হন। সে সময় রিয়া মনির গলায় থাকা সোনার চেইন কৌশলে আসামিরা চুরি করে নিয়ে যান।