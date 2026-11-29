শুভ সকাল। আজ ২৯ নভেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুব মহিলা লীগ নেত্রী কারাবন্দী শারমিন সুলতানা শর্মীর ছেলে মারা গেছে। সে প্রতিবন্ধী ছিল। মাকে শেষবারের মতো মুখ দেখানোর জন্য সন্তানের লাশ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে নেওয়া হয়। সেখানেই মা শেষবারের মতো ছেলের মুখ দেখেন। বিস্তারিত পড়ুন...
আগামী ১২ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। হাতে মাত্র তিন (এখন দুই সপ্তাহ) সপ্তাহের মতো সময় থাকলেও চুক্তিটি নবায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক আলোচনা এখনো শুরু হয়নি। বাংলাদেশ বারবার আলোচনার উদ্যোগ চেয়েছে। সর্বশেষ ১৭ নভেম্বর দেশটির পানিসম্পদমন্ত্রী একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকটের সঙ্গে নতুন সরকারে পালাক্রমে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের একটি চুক্তির প্রস্তাব দিতে যাচ্ছেন। এ নিয়ে তিনি প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। প্রস্তাব অনুযায়ী, জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠিত হলে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন আইজেনকট। পরে দায়িত্ব নেবেন নেতানিয়াহু। বিস্তারিত পড়ুন...
দোহায় ২৪ নভেম্বর এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৫৩ বলে ২০৪ রান করেছেন ভারতের ‘এ’ দলের ব্যাটসম্যান বৈভব সূর্যবংশী। তাঁর ইনিংসে ছিল ২৮টি ছক্কা ও ৭টি চার। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ১৪.২ ওভারেই ২৫০ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ভারত ‘এ’। ৭ উইকেটের জয় পায় দলটি। সূর্যবংশীর এই ইনিংসে মুগ্ধ পাকিস্তানের সাবেক ওপেনার আহমেদ শেহজাদ। বিস্তারিত পড়ুন...
হাসি-ঠাট্টা আর বন্ধুত্বের গল্পে দর্শকদের দীর্ঘদিন মাতিয়ে রেখেছিল কাজল আরেফিন অমির ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’। তবে পঞ্চম সিজনের শেষ পর্বে এসে দর্শকদের হাসির বদলে চোখে পানি এনে দিল কাবিলার মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য। এত দিন যে কাবিলাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছেন দর্শকেরা, সেই কাবিলার জীবনের এমন করুণ পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না অনেকে। বিস্তারিত পড়ুন...