বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ শনিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

পুলিশ সদস্যরাই মাদক পাচারে যুক্ত, কেউ করেছেন ডুপ্লেক্স বাড়ি, কেউ হোটেল

উদ্ধার করা ইয়াবা
ফাইল ছবি

ইয়াবা পাচারের অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অভিযানে গ্রেপ্তার হন চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমানসহ দুজন। চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে গত ২৪ নভেম্বর আট হাজার ইয়াবা বড়িসহ গ্রেপ্তারের পর মাদক পাচারের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হয়। তবে মিজানুর যে পুলিশ কর্মকর্তা, মামলায় তা উল্লেখ করা হয়নি। বিস্তারিত পড়ুন...

খালেদা জিয়ার বিদেশ যাওয়া নির্ভর করছে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর, বললেন ডা. জাহিদ

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া
ফাইল ছবি

রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত আছে। তবে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে একান্তই তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর। সেটাই সবচেয়ে বড় প্রাধান্যের বিষয়। আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন জাহিদ হোসেন। বিস্তারিত পড়ুন...

ভারতেই থাকবেন কি না, সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনাই নেবেন: জয়শঙ্কর

শেখ হাসিনা ও এস জয়শঙ্কর
ফাইল ছবি: প্রথম আলো/রয়টার্স

বিশেষ এক পরিস্থিতিতে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানেই থাকবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত একান্তই তাঁর ওপর নির্ভর করছে। এমনই বলেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আজ শনিবার নয়াদিল্লিতে হিন্দুস্তান টাইমসের লিডারশিপ সামিটে এনডিটিভির সিইও এবং প্রধান সম্পাদক রাহুল কানওয়ালের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিস্তারিত পড়ুন...  

পাকিস্তানের কুখ্যাত রেহমান ডাকাতই কি অক্ষয়, জানুন পর্দার আড়ালের সত্যি ঘটনা

ধরণা করা হচ্ছে রেহমান ডাকাতের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না। কোলাজ

গতকাল মুক্তি পেয়েছে আদিত্য ধরের নতুন সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। প্রথম টিজার, এরপর ট্রেলারে সাড়া ফেলছিল সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত তারকাবহুল সিনেমাটি। এতে অভিনেতাকে দেখা গেছে বাস্তব থেকে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন চরিত্রে। তবে বিশেষভাবে আলোচনায় অক্ষয় খান্না অভিনীত রহিম ডাকাত চরিত্রটি। ট্রেলার দেখে অনেকে বলছেন, এটি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের কুখ্যাত রহিম ডাকাতের জীবনের আধারে। বিস্তারিত পড়ুন...

বিশ্বকাপের ড্রতেই ব্রাজিলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ইঙ্গিত

ওয়াশিংটন ডিসিতে গতকাল রাতে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি
এএফপি

বিশ্বকাপ ফুটবলে এটা হবেই। পছন্দের দলের সাফল্যের পথ বের করতে আকাশ-বাতাস এক করে সমীকরণ মেলান ভক্তরা। এবার যেমন ব্রাজিলের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ডিসিতে গতকাল রাতে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানের পর থেকেই কেউ কেউ বলছেন, ব্রাজিল তো চ্যাম্পিয়ন হয়েই গেল! বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন