শুভ সকাল। আজ ১৮ অক্টোবর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
প্রতিমন্ত্রী ইশরাকের ফেসবুকে প্রকাশ করা ভিডিওটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, ‘ইশরাকের অ্যাকশন: মাদক আস্তানা গুঁড়িয়ে বিক্রেতাদের পুলিশে সোপর্দ’। সেখানে ঘটনার তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে শনিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৬; স্থান গেন্ডারিয়া রেললাইন-সংলগ্ন এলাকা। বিস্তারিত পড়ুন...
সৌদি আরবে দুজন বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। মক্কার একটি মসজিদে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কী ঘটেছিল, ঠিক কোন অপরাধে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, আদালতে তাঁরা নিজেদের পক্ষে কী বলেছিলেন, সেসবের বিস্তারিত আমরা এখনো জানি না। বিস্তারিত পড়ুন...
দিল্লির যন্তর মন্তর সত্যি সত্যিই যদি বিক্ষোভকারী ও আন্দোলনকারীদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের অবসান ঘটবে। ভুলে যেতে হবে গণতন্ত্র ও আন্দোলনের সমান্তরাল অবস্থানের কথা। বিস্তারিত পড়ুন...
জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে চেলসি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভারটনকে তাদেরই মাঠে ২-০ গোলে হারিয়েছে লন্ডনের ক্লাবটি। তবে একটা অস্বস্তি রয়েই গেছে চেলসির। ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়ায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে চেলসির আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে। বিস্তারিত পড়ুন...
একটি নতুন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছিলেন ২০ লাখ ডলার। ছয় বছর পর সেই বিনিয়োগের মূল্য দাঁড়ায় আনুমানিক সাত কোটি ডলার। মার্কিন র্যাপার জে-জেড বিনিয়োগজীবনের অন্যতম আলোচিত ঘটনা এটি। প্রতিষ্ঠানটির নাম উবার, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ যাত্রী পরিবহন সেবা। বিস্তারিত পড়ুন...