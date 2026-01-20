সোনার দাম ভরিতে আরও ৫ হাজার টাকা বাড়ছে, ভরি ২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা

সোনার দাম ভরিতে আরও ৫ হাজার টাকা বাড়ছে, ভরি ২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা
এক দিনের ব্যবধানে আবারও দেশের বাজারে সোনার দামে রেকর্ড হয়েছে। এবার ভরিপ্রতি সোনার দাম সর্বোচ্চ ৫ হাজার ২৪৯ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা এসেছে। ফলে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২ লাখ ৪৪ হাজার ১২৮ টাকা। এটিই দেশের বাজারে এখন পর্যন্ত প্রতি ভরি সোনার রেকর্ড দাম। সোনার নতুন এই দাম আগামীকাল বুধবার থেকে সারা দেশে কার্যকর হবে।
আজ মঙ্গলবার রাতে সোনার মূল্যবৃদ্ধির এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। সংগঠনটি বলছে, স্থানীয় বাজারে খাঁটি সোনার দাম বেড়েছে। তাই সোনার দাম সমন্বয়ের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ আজ মঙ্গলবার থেকে সোনার দাম ভরিতে ৪ হাজার ১৯৯ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল জুয়েলার্স সমিতি। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭৯ টাকা। আজ পর্যন্ত এই দামেই প্রতি ভরি সোনা বিক্রি হয়েছে। আগামীকাল থেকে আবার নতুন দামে বিক্রি হবে সোনা।
নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল বুধবার থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ৪৪ হাজার ১২৮ টাকা হবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ৩২ হাজার ৯৮৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৯৯ হাজার ৭৪৬ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮২১ টাকা।
আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের সোনার ভরির দাম ছিল ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭৯ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ২৮ হাজার ৩১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৯৫ হাজার ৪৩০ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৬০ হাজার ১৪৭ টাকা। আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি সোনার দাম ২২ ক্যারেটের ৫ হাজার ২৪৯ টাকা, ২১ ক্যারেটের ৪ হাজার ৯৫৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ৪ হাজার ৩১৬ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়বে ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা।
সোনার দামের পাশাপাশি রুপার দামও বেড়েছে। আজকে পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ছিল ৬ হাজার ২৪০ টাকা। তবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ভরিপ্রতি ৩৫০ টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ৬ হাজার ৫৯০ টাকা। এ ছাড়া আগামীকাল থেকে ২১ ক্যারেট রুপার দাম বেড়ে প্রতি ভরি ৬ হাজার ২৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেট রুপার দাম প্রতি ভরি বেড়ে ৫ হাজার ৪২৪ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম প্রতি ভরি বেড়ে ৪ হাজার ৮২ টাকা হবে।