আবার বেড়েছে সোনার দাম, ভরি ২ লাখ ৮ হাজার টাকা

আবার বেড়েছে সোনার দাম, ভরি ২ লাখ ৮ হাজার টাকা
দেশের বাজারে এক দিনের ব্যবধানে আবারও বাড়ছে সোনার দাম। এ দফায় ভরিতে বাড়বে ৪ হাজার ১৮৮ টাকা। তাতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে ২ লাখ ৮ হাজার টাকা। আগামীকাল বুধবার থেকে এই দর কার্যকর হবে।
জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ মঙ্গলবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে সর্বশেষ গতকাল সোনার দাম বেড়েছিল। তখন ভরিপ্রতি দাম বেড়েছিল ৩ হাজার ১০৬ টাকা। তার আগে বৈশ্বিক বাজারে দাম নিম্নমুখী থাকায় দেশে এক সপ্তাহে সোনার দাম কমেছিল ভরিপ্রতি ২৩ হাজার টাকা। তাতে সোনার ভরি ২ লাখ টাকার নিচে নেমে যায়। তারপর আবার একলাফে ৮ হাজার ৯০০ টাকা বাড়লে প্রতি ভরি ২ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়।
নতুন দাম অনুযায়ী, কাল থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ৪ হাজার ১৮৮ টাকা বেড়ে হবে ২ লাখ ৮ হাজার ৪৭১ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ৪ হাজার ১ টাকা বেড়ে ১ লাখ ৯৯ হাজার টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ৩ হাজার ৪১৮ টাকা বেড়ে ১ লাখ ৭০ হাজার ৫৬৩ টাকা দাঁড়াবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ২ হাজার ৯১৬ টাকা বেড়ে হবে ১ লাখ ৪১ হাজার ৮৫৮ টাকা।
আজ মঙ্গলবার ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ১ হাজার ১৭৬ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯২ হাজার ৫৯৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৭ হাজার ১৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
এদিকে সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৪ হাজার ২৪৬ টাকা।