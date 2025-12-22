দেশে সোনার দাম এযাবৎকালের সর্বোচ্চ, এ দফায় ভরিতে বাড়ছে ৪ হাজার টাকা

দেশে সোনার দাম এযাবৎকালের সর্বোচ্চ, এ দফায় ভরিতে বাড়ছে ৪ হাজার টাকা
দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বাড়ছে। এবার ভরিতে একলাফে চার হাজার টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ২ লাখ ২২ হাজার টাকা। দেশের ইতিহাসে এটিই সোনার সর্বোচ্চ দর।
আজ সোমবার সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে সোনার নতুন দাম কার্যকর হবে। আজ থেকেই সোনার দাম ভরিতে এক হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে, যা গত রাতে ঘোষণা করা হয়। তাতে ভরি প্রতি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার টাকায়। এটিও দেশে সোনার সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড ছিল। কাল দামের নতুন রেকর্ড হবে।
নতুন দর অনুযায়ী, কাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে ২ লাখ ২২ হাজার ৮৩ টাকায়। আজ বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ১৮ হাজার ১১৭ টাকা। তার মানে কাল থেকে দাম বাড়ছে ভরিতে ৩ হাজার ৯৬৬ টাকা।
এ ছাড়া হলমার্ক করা ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে ২ লাখ ১১ হাজার ৯৯৩ টাকা, যা আজ বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ৮ হাজার ২০২ টাকায়। অর্থাৎ কাল থেকে ২১ ক্যারেটের দাম বাড়ছে ৩ হাজার ৭৯১ টাকা। অন্যদিকে কাল থেকে হলমার্ক করা ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে ১ লাখ ৮১ হাজার ৭২৫ টাকায়, যা আজ বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪৫৯ টাকায়। এ ক্ষেত্রে দাম বাড়বে ৩ হাজার ২৬৬ টাকা।
আগামীকাল থেকে সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা কিনতে ব্যয় করতে হবে ১ লাখ ৫১ হাজার ৩৯৯ টাকা। আজ এটি বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৯৯ টাকায়। অর্থাৎ এক দিনের ব্যবধানে সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে বাড়ছে ২ হাজার ৮০০ টাকা।
এদিকে সোনার পাশাপাশি এই দফায় রুপার দামও বাড়ছে। কাল থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম হবে ৪ হাজার ৯৫৭ টাকা। আজ এটি বিক্রি হয়েছে ৪ হাজার ৫৭২ টাকা। অর্থাৎ, ভরি প্রতি রুপার দাম বাড়ছে ৩৮৫ টাকা।
সোনার দাম বাড়ানোর যুক্তি হিসেবে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বেড়েছে। মূলত বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম নতুন করে বাড়ছে। তাই দেশেও দর সমন্বয় করা হয়েছে।
বিশ্ববাজারে আজ প্রতি আউন্স (২.৬৭ ভরি) সোনার দাম বেড়ে ৪ হাজার ৪১৮ ডলারে উঠেছে।