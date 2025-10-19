সোনার দাম আরও বেড়েছে, ভরি ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা

সোনার দাম আরও বেড়েছে, ভরি ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা
চলতি মাসে সপ্তমবারের মতো সোনার দাম বেড়েছে। এ দফায় ভরিতে দাম বেড়েছে ১ হাজার ৫০ টাকা। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার সর্বোচ্চ দাম বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকা। দেশের বাজারে এটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ রোববার রাতে সোনার দাম সমন্বয়ের ঘোষণা দিয়েছে। নতুন দর আগামীকাল সোমবার থেকে কার্যকর হবে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (খাঁটি সোনা) মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। এ কারণে দাম সমন্বয় করা হয়েছে।
চলতি মাসে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে সাতবার সোনার দাম সমন্বয় করেছে জুয়েলার্স সমিতি। প্রতিবারই দাম বেড়েছে। তার মধ্যে ৭ অক্টোবর সোনার দাম ভরিতে দুই লাখ টাকার মাইলফলকে পৌঁছায়। অথচ ২৬ মাস আগে দেশে সোনার দাম ছিল ১ লাখ টাকা ভরি।
জুয়েলার্স সমিতির নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, আগামীকাল সোমবার থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৮২ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৭ হাজার ৫০৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৫৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হবে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৭৫ টাকায়। আজ রোববার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ লাখ ১৬ হাজার ৩৩২ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৬ হাজার ৪৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭৭ হাজার ১ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩৫১ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে কাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৫০ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৪ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ৮৫২ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় ভরিতে ৭২৪ টাকা দাম বাড়বে।
এ দফায় রুপার দাম বাড়েনি। বর্তমানে এক ভরি রুপার দাম ৬ হাজার ২০৫ টাকা।