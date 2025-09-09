সোনার দামে নতুন রেকর্ড, ভরি এখন ১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা
টানা তৃতীয় দিনের মতো সোনার দাম বাড়ল। এতে দেশে সোনার সর্বোচ্চ দামের আরেকটি নতুন রেকর্ড হয়েছে। এবার ভরিতে ৩ হাজার ১৩৮ টাকা দাম বাড়ছে।
মূল্যবৃদ্ধির পর প্রতি ভরি ভালো মানের সোনার দাম হবে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৮ টাকা বা প্রায় ১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এটি দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম। নতুন এই দাম আগামীকাল বুধবার থেকে সারা দেশে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ মঙ্গলবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ সোনার দাম বেড়েছে। এ জন্য সোনার দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
বাজুসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাল বুধবার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৮ টাকা। এ ছাড়া কাল থেকে প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনার দাম ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫০৩ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫২ হাজার ১৪৫ টাকা হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ২৬ হাজার ১৪৬ টাকা।
দেশের বাজারে আজ প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮২ হাজার ৮১০ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৭৪ হাজার ৫০৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৬৭ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৪২ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সে হিসাবে কাল বুধবার থেকে ২২ ক্যারেট সোনায় ৩ হাজার ১৩৮ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৫৭৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ২ হাজার ২০৪ টাকা দাম বাড়বে।