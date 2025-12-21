সোনার দাম ভরিতে এক হাজার টাকা বেড়েছে

সোনার দাম ভরিতে এক হাজার টাকা বেড়েছে
দেশের বাজারে সোনার দাম আরেক দফা বেড়েছে। এ দফায় ভরিতে হাজার টাকা দাম বাড়ানো হয়েছে। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার টাকা। সারা দেশে আগামীকাল সোমবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ রোববার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর কথা জানায়। বাজুসের সোনার দাম পর্যালোচনা ও নির্ধারণ–সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দেওয়ান আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। এর আগে সর্বশেষ ১৫ ডিসেম্বর প্রতি ভরি সোনার দাম ১ হাজার ৪৭০ টাকা বেড়েছিল।
নতুন দর অনুযায়ী, কাল সোমবার থেকে হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১৮ হাজার ১১৭ টাকা হবে। আজ রোববার প্রতি ভরি বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৭ টাকায়। অর্থাৎ ভরিতে দাম বাড়ছে ১ হাজার ৫০ টাকা।
এ ছাড়া হলমার্ক করা ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ৮ হাজার ২০২ টাকা, যা আজ রোববার পর্যন্ত ২ লাখ ৭ হাজার ২১১ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভরিতে দাম বেড়েছে ৯৯১ টাকা। একইভাবে ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম বেড়েছে ভরিতে ৮১৬ টাকা। এটি আজ রোববার ১ লাখ ৭৭ হাজার ৬৪৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সোমবার দাম বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪৫৯ টাকা।
এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম সোমবার বেড়ে হবে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৯৯ টাকা, যা আজ রোববার পর্যন্ত ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯০০ টাকায় বিক্রি হয়। এ ক্ষেত্রে দাম বাড়ছে ৬৯৯ টাকা।
এদিকে সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত থাকছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৪ হাজার ৫৭২ টাকা।