আবার বেড়েছে সোনার দাম, ভরি দুই লাখ টাকা ছুঁই ছুঁই

আবার বেড়েছে সোনার দাম, ভরি দুই লাখ টাকা ছুঁই ছুঁই
দেশে সোনার দাম এখন দুই লাখ টাকা ছুঁই ছুঁই করছে। আজ শনিবার দেশের বাজারে সোনার দাম আরেক দফা বেড়েছে। তাতে প্রতি ভরি ভালো মানের সোনার দাম বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৭ টাকা। দেশের বাজারে এখন পর্যন্ত এটিই সোনার সর্বোচ্চ দাম।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ শনিবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে খাঁটি সোনার দাম বাড়ায় নতুন করে দর সমন্বয় করা হয়েছে। সোনার নতুন দাম আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে।
এর আগে সর্বশেষ গত ২৯ সেপ্টেম্বর সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৪ টাকায় ওঠে। এই কয়েক দিন এ দামেই সোনা বিক্রি হয়েছে। আজকের মূল্যবৃদ্ধির আগপর্যন্ত এটিই ছিল সোনার সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, দেশের বাজারে আগামীকাল রোববার থেকে ভালো মানের এক ভরি, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের হলমার্ক করা সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৭ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৯৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৫১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৪ হাজার ২৫৩ টাকায় বিক্রি হবে।
এদিকে আজ শনিবার পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৪ টাকা, ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৫৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩২ হাজার ৭২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিতে ২ হাজার ২২৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৯ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৭৯৬ টাকা দাম বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৫২৮ টাকা বাড়বে।