সোনার দাম বাড়ছে, ভরি ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকা

সোনার দাম বাড়ছে, ভরি ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকা
এক মাস বিরতি দিয়ে সোনার দামে আবারও পরিবর্তন আসছে। এ দফায় দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ছে ১ হাজার ৫০ টাকা। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকা। নতুন এই দর সারা দেশে কাল বুধবার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ মঙ্গলবার রাতে সোনার দাম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমকে জানায়। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ সোনার দাম বেড়েছে। এ জন্য সোনার দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে সর্বশেষ গত ২৫ জুলাই সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৫৭৪ টাকা কমেছিল। গত ২৩ এপ্রিল প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৮৮ টাকায় উঠেছিল। দেশের বাজারে সেটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাল বুধবার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫১ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৪ হাজার ৮০১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪১ হাজার ২৬৩ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ১৬ হাজার ৮৫০ টাকা।
দেশের বাজারে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৭১ হাজার ৬০১ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪০ হাজার ৩৯৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ১৬ হাজার ১২৭ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৫০ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৮৬৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ৭২৩ টাকা দাম বাড়বে।