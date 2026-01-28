বিকেএসপিতে চাকরির সুযোগ, পদ ৮টি
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) ৪ ক্যাটাগরির ৮টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (সিভিল) অন্যূন স্নাতক ডিগ্রি। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয় পদ্ধতিতে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২. পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক প্রভাষক
পদসংখ্যা: ০২
(তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি-০১, পদার্থবিজ্ঞান-০১)
৩. পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ০৪
(তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি-০৩, পৌরনীতি-০১)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান ও বিএড ডিগ্রি/সমমান অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/সমমান। পুরো শিক্ষাজীবনে যেকোনো একটি তৃতীয় বিভাগ/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে। শিক্ষক নিবন্ধনধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৪. পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক ফিজিওথেরাপিস্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ফিজিওথেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রি অথবা ফিজিওথেরাপিতে ডিপ্লোমা। বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন-ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বরাবর জমা দিতে হবে। খামের উপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফরম বিকেএসপির ওয়েবসাইটে (www.bksp.gov.bd) পাওয়া যাবে।
আবেদন ফি
২০০ টাকা (উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো শাখায় পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে)।
আবেদনের শেষ তারিখ
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬