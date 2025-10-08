২৭তম বিসিএসের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০০৫–এর ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন পদে সাময়িকভাবে সুপারিশকৃত ৩ হাজার ৫৬৬ জন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে। মেডিকেল বোর্ডের সামনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু হবে ১২ অক্টোবর ২০২৫ থেকে।
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সময়সূচি
* ১২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৮টা ৩০ ঘটিকা;
* ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৮টা ৩০ ঘটিকা;
* ১৪ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৮টা ৩০ ঘটিকা;
* ১৫ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৮টা ৩০ ঘটিকা।
স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)।
স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা অনলাইনে ট্রেজারি চালানের (১৪৪১২৯৯) মাধ্যমে এবং মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের ফি বাবদ অতিরিক্ত নগদ ৫০ টাকা বোর্ডের নিকট দাখিল করতে হবে।
প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পূর্বে ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে i) CBC ii) FBS/RBS iii) Urine R/E iv) HBsAg v) VDRL vi) HIV vii) CXR(P/A view) viii) Blood grouping & Rh typing ix) Ophthalmological test x) ECG xi) Urine for Dope test. পরীক্ষা এক বা একাধিক সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পন্ন করতে হবে এবং রিপোর্ট মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।