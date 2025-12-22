চাকরি

হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, পদসংখ্যা ১৩

হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং এর অধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলোয় ১৬ গ্রেডের ১৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০২৬।

পদের নাম ও বিবরণ
১. অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৩
২. হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ৭
৩. সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সব পদের ক্ষেত্রে)
কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন, ডাটা এন্ট্রি এবং বেসিক কম্পিউটার ট্রাবলশুটিংয়ে দক্ষতা। কম্পিউটার কম্পোজে গতি প্রতি মিনিটে কমপক্ষে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড (সব পদের ক্ষেত্রে)
৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা
১৮–৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীরা https://dchabiganj.teletalk.com.bd এ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি
পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
অনগ্রসর নাগরিকদের (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) জন্য সব পদে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ
২০ জানুয়ারি ২০২৬

নির্দেশনা ও শর্তাগুলো
১. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও হবিগঞ্জ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২. যেসব প্রার্থী এর আগে যেকোনো একটি পদে আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
৩. একজন প্রার্থী কেবল একটি পদে আবেদন করতে পারবেন।

