বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগ, বেতন ২,৫০,০০০ টাকা

বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগ, বেতন ২,৫০,০০০ টাকা
বেসরকারি সংস্থা পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি (পিএমকে) সংস্থায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচিতে ৩ ক্যাটাগরির ৮টি পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।
পদের নাম ও বিবরণ
১. পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স)
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর/সমমান। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থায় ১৫ বছর এবং সমপর্যায়ের পদে ৫ বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন ও ভাতা: ২,৫০,০০০ টাকা (অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেতন আলোচনা সাপেক্ষে)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।
২. উপপরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স)
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর/সমমান। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থায় সমপর্যায়ের পদে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ৪০টি শাখা পরিচালনার দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন ও ভাতা: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।
৩. ম্যানেজার (হাসপাতাল–পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর/সমমান। প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন ও হাসপাতাল/ স্বনামধন্য মানবসম্পদ বিভাগে কমপক্ষে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন ও ভাতা: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫
* পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শর্তাবলি, আবেদনের পদ্ধতি, বেতন–ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি জানতে ভিজিট করুন: www.pmk-bd.org লিংকে-এ।