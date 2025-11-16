খবর

বিসিএস সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র আধুনিকায়নে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র যুগোপযোগী করতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) যৌথ উদ্যোগে আজ রোববার ঢাকায় এক পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র যুগোপযোগী করতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) যৌথ উদ্যোগে আজ রোববার ঢাকায় এক পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিএসসির বিদ্যমান সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রের কাঠামো নিয়ে চলমান গবেষণায় দেখা গেছে—সিলেবাসের কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয়, কিছু অংশ অস্পষ্ট এবং কিছু অংশ অতিদীর্ঘ। ফলে বিসিএসের প্রার্থীরা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা পান না। কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, সিলেবাস পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা বলেন, জাতীয় কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়ে এমন একটি সিলেবাস প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা আধুনিক, স্বচ্ছ, প্রাসঙ্গিক ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত হবে। আলোচনায় আরও বলা হয়, নতুন সিলেবাস শুধু বিসিএস পরীক্ষাই নয়, অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

পিএসসি সূত্র জানায়, সিলেবাস ধাপে ধাপে হালনাগাদ করা হবে এবং যৌক্তিক সময় হাতে রেখে প্রার্থীদের জানানো হবে। আজকের কর্মশালায় সিলেবাসের পাশাপাশি প্রশ্নপত্রের ধরন, প্রশ্ন তৈরির নীতি ও মূল্যমানের (মার্ক) বিভাজন নিয়েও আলোচনা হয়।

পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম কর্মশালায় বলেন, ‘দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম মানবসম্পদ তৈরির জন্য বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্নকাঠামো যুগোপযোগী করা জরুরি। কর্মশালায় উত্থাপিত মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

কর্মশালায় পিএসসির সদস্য, ইউএনডিপির প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

