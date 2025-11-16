রুয়েটে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ, পদসংখ্যা ১১

রুয়েটে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ, পদসংখ্যা ১১
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদনের পর হার্ডকপি জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ১ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা
২. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: যন্ত্রকৌশল
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
৩. প্রভাষক
বিভাগ: ইংরেজি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৪. কর্মকর্তা
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)-০১
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা
খ. ডেপুটি রেজিস্ট্রার-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
গ. উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
ঘ. উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
ঙ. ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
চ. ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান-০১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা
ছ. মেডিকেল অফিসার-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে পূরণকৃত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আনুষঙ্গিক সনদপত্রাদিসহ সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য মোট ১০ সেট, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদের জন্য ৮ সেট এবং কর্মকর্তা পদের জন্য ২ সেট আবেদনপত্রের হার্ডকপি ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। আবেদনপত্র প্রেরণ করার সময় খামের ওপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১ ডিসেম্বর ২০২৫