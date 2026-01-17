খবর

৮ ব্যাংকের ৯৯৭ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সূচি ও নম্বর বিভাজন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকছবি: বাংলাদেশ ব্যাংকের ফেসবুক থেকে

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত আটটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ও প্রশ্নপত্রের নম্বর বিভাজন প্রকাশ করা হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিসার (সাধারণ), মোট ৯৯৭টি শূন্য পদ।

পরীক্ষার তারিখ ও সময়: প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ, শুক্রবার বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার ধরন ও নম্বর বিভাজন

১. প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (MCQ): মোট ১০০ নম্বর (বাংলা ২৫, ইংরেজি ২৫, গণিত ২০, সাধারণ জ্ঞান ২০ ও কম্পিউটার ১০)। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।

২. লিখিত পরীক্ষা: মোট ২০০ নম্বর। এতে ফোকাস রাইটিং, সাধারণ জ্ঞান, গণিত, অনুবাদ ও সামারি রাইটিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস (মোবাইল, স্মার্ট ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি), বই বা ব্যাগ নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

আসনবিন্যাস: পরীক্ষার কেন্দ্র ও আসনবিন্যাস যথাসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

