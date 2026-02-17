পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, গ্রেড ১৬ থেকে ২০

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, গ্রেড ১৬ থেকে ২০
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা সাত। আবেদনের শেষ তারিখ ১ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২. পদের নাম: লিফট অপারেটর
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
৩. পদের নাম: বাবুর্চি
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)
৪. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৫. পদের নাম: টেবিল বয়
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৬. পদের নাম: টেবিল গার্ল
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যুক্ত করে ৮ সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজাপুর, পাবনা বরাবরে ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট -এ প্রদত্ত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।
মূল আবেদনপত্রের সঙ্গে নিজ ঠিকানা সংবলিত ১০ টাকার ডাকটিকিটসহ ফেরত খাম সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি
৩০০ টাকা (জনতা ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো শাখায় ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে)।
আবেদনের শেষ তারিখ
১ মার্চ ২০২৬