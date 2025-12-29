৭ জানুয়ারির এটিইও পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

৭ জানুয়ারির এটিইও পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ সোমবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন–পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘হাইকোর্ট বিভাগের নিষেধাজ্ঞার কারণে লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত করা পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তীকালে কমিশনের ওয়েবসাইটে ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদের এমসিকিউ পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) বেলা ৩টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত (১ ঘণ্টা) অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ নম্বরের এ পরীক্ষা ঢাকা মহানগরের ৫১টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত ২১ অক্টোবর অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ তুলে পরীক্ষা বাতিলের আবেদন জানিয়ে রিট করেন ৯ জন পরীক্ষার্থী। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করেন। এরপরই ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করার কথা জানাল পিএসসি।