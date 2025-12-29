নিয়োগ

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ‘কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট-কনটেন্ট অ্যান্ড ক্যাম্পেইন’ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আকর্ষণীয় বেতন ও সুবিধাসহ এই পদে কেবল বাংলাদেশি নাগরিকেরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

আবেদনকারীকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর হতে হবে। উন্নয়ন বা মানবিক সংস্থায় যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে অন্তত ৩ বছর ক্যাম্পেইন ও কনটেন্ট তৈরিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি।

দায়িত্ব:

নির্বাচিত প্রার্থীকে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য ডিজিটাল ও প্রিন্ট কনটেন্ট তৈরি এবং বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে। পদটির কর্মস্থল হবে ঢাকা।

বেতন ও সুযোগ-সুবিধা:
পেশাদার এই পদের মাসিক বেতন ১,৪৭,১০৬ থেকে ১,৮৩,৮৮৩ টাকা। এ ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুটি উৎসব বোনাস, বিমা এবং সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ জানুয়ারি ২০২৬।

