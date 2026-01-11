ব্র্যাকের ‘ব্রিজ রিটার্নশিপ’, চাকরি থেকে বিরতি নেওয়া নারীদের কাজে ফেরানোর উদ্যোগ

ব্র্যাকের ‘ব্রিজ রিটার্নশিপ’, চাকরি থেকে বিরতি নেওয়া নারীদের কাজে ফেরানোর উদ্যোগ
কর্মক্ষেত্র থেকে বিরতি নেওয়া নারীদের কাজে ফেরাতে ব্র্যাকের ‘ব্রিজ রিটার্নশিপ’ কর্মসূচিতে আবেদন শুরু হয়েছে। ছয় মাস মেয়াদের এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে শিক্ষা, পেশাগত উন্নয়ন, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে নতুন করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। ব্রিজ রিটার্নশিপে অংশগ্রহণকারীরা ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রকল্পের তত্ত্বাবধান, গবেষণা ও অন্যান্য কাজে যুক্ত থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।
ব্র্যাকের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নারীদের কর্মজীবন থেকে নানা কারণে বিরতি নিতে হয়। পুনরায় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রেও তাঁরা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। যে নারীরা কোনো কারণে পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশে সহায়তা করতে আবারও শুরু হচ্ছে ব্র্যাকের ব্রিজ রিটার্নশিপ কর্মসূচি। কর্মক্ষেত্র থেকে বিরতি নেওয়া নারীদের কাজে ফেরাতে ব্র্যাকের ‘ব্রিজ রিটার্নশিপ’ কর্মসূচিটি গত বছর থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমবার প্রায় ১ হাজার ১০০ আবেদনকারীর মধ্য থেকে ১৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়, যাঁরা ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ৬ মাস কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে চারজন ইতিমধ্যেই ব্র্যাকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। এর বাইরে নির্বাচিত ১০০ জন প্রার্থী একটি বুট ক্যাম্পে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে তাঁরা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং, ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলো সাজিয়ে নেওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশের জন্য দিকনির্দেশনা পেয়েছেন।
গত বছর প্রথম দফায় ব্রিজ রিটার্নশিপে আবেদন করা নারীরা কর্মজীবন থেকে বিরতি নেওয়ার ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সময়, সামাজিক চাপ, পরিবার দেখাশোনার দায়িত্ব এবং বিরূপ কর্মপরিবেশকে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে তুলে ধরেন। অন্যদিকে রিটার্নশিপ প্রোগ্রামে যোগদানের ক্ষেত্রে তাঁদের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ক্যারিয়ারে উন্নতি, আর্থিক স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও পরিবারের জন্য অবদান রাখা।
ব্রিজ রিটার্নশিপে নির্বাচিত প্রার্থীদের বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শীর্ষস্থানীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা হয়, যেন এই দক্ষ পেশাজীবী নারীরা যোগ্যতা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত কাজটি খুঁজে নিতে পারেন।
আবেদনের যোগ্যতা
ব্রিজ রিটার্নশিপে আবেদনের জন্য যেকোনো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। আবেদনকারী নারীদের কর্মজীবন থেকে বিরতির সময়কাল হতে হবে ন্যূনতম এক বছর। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের ২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন।
ব্র্যাকের পিপল, কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশনসের ঊর্ধ্বতন পরিচালক মৌটুসী কবীর বলেন, চাকরিজীবনে বিরতি পড়া মানেই প্রতিভার অভাব বা দুর্বলতা নয়। ব্রিজ রিটার্নশিপ উদ্যোগ সেই নারীদের জন্য, যাঁরা আবার পেশাজীবনে ফিরে এসে নিজস্ব সম্ভাবনাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চান। এটি শুধু কর্মক্ষেত্রে ফেরার সুযোগ নয়, এটি তাঁদের সামাজিক ও পেশাগত পরিচয়কে শক্তিশালী করার একটি সেতু। আমরা চাই, এ কাজে ফিরে আসার সুযোগ বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হোক, যাতে বিরতির পর নারীরা পেশাজীবনে ফেরার পথে কোনো বাধার সম্মুখীন না হন।