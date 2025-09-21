বেসরকারি সংস্থায় ১২১ পদে চাকরি, সবচেয়ে বেশি মাঠ কর্মকর্তা

বেসরকারি সংস্থায় ১২১ পদে চাকরি, সবচেয়ে বেশি মাঠ কর্মকর্তা
বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স (সিসিডিএ) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এমআরএ উপপরিচালকসহ ৮ ক্যাটাগরির ১২১টি পদে নিয়োগ দেবে বেসরকারি সংস্থাটি। আবেদন করা যাবে আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত।
পদের নাম ও অন্যান্য
১। উপপরিচালক (কার্যক্রম)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ সমপদে কমপক্ষে ২ বছর এবং ৭০-৮০টি শাখা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
২। উপপরিচালক (প্রকল্প)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ সমপদে কমপক্ষে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
৩। এলাকা ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসহ সমপদে কমপক্ষে ২ বছর এবং ৫-৮টি শাখা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪২ বছর।
৪। সিনিয়র ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতোকত্তর/সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়। পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতোকোত্তর ডিগ্রিধারী অথবা পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাসম্পন্নকারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে আট বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
৫। কর্মসূচি কর্মকর্তা (শাখা ব্যবস্থাপক)
পদসংখ্যা: ৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসহ শাখা ব্যবস্থাপক পদে কমপক্ষে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৬। আইটি অফিসার
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের কম্পিউটার সায়েন্স/সিএসই (CSE) বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৭। শাখা হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: স্থায়ীকরণের পর ৩০,৪৯৪/-থেকে ৩২,৯৩১/- টাকা (শিক্ষানবিশকালে ১৫,০০০/- থেকে ১৭,০০০/-)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৮। প্রশিক্ষণার্থী মাঠ কর্মকর্তা (ট্রেইনি ফিল্ড অফিসার)
পদসংখ্যা: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের এইচএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.৫০-এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত এবং পিকেএসএফের সহযোগী যেকোনো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা প্রমাণ সাপেক্ষে চাকরি নিশ্চিতকরণের সময় উচ্চতর পদে পদায়নপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।
বেতন: স্থায়ীকরণের পর ২৮,০৫৭/-থেকে ৩২,৯৩১/- টাকা (শিক্ষানবিশকালে ১৫,০০০/- থেকে ১৭,০০০/-)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
আবেদনের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য
নির্দেশনা
১। সব পদে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য বয়স শিথিলযোগ্য।
২। সব পদে কম্পিউটারে ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং, ইন্টারনেট ব্যবহার এবং মাইক্রোফিন-৩৬০ (ডেটাসফট) সফটওয়্যার জানা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩। সব পদের জন্য শিক্ষানবিশ/প্রশিক্ষণকাল সর্বোচ্চ ৬ মাস, তবে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষানবিশকাল হ্রাস/বৃদ্ধি করা হতে পারে।
৪। শাখা পর্যায়ে বিনা মূল্যে একক আবাসন–সুবিধা।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আবেদনপত্র, দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ, নাগরিকত্ব সনদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সনদের ফটোকপিসহ নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স (সিসিডিএ), সিসিডিএ ভবন, ১/৮, ব্লক: জি, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা: ১২০৭ বরাবর, অথবা [email protected] এই ঠিকানায় ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
১২ অক্টোবর ২০২৫