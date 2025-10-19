খবর

খাদ্য অধিদপ্তরের ১৭৯১ শূন্য পদের ৪র্থ পর্যায়ের বাছাই পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

প্রথম আলো ডেস্ক
খাদ্য অধিদপ্তরের ৪র্থ পর্যায়ের বাছাই পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ প্রকাশ করা হয়েছেপ্রথম আলো ফাইল ছবি

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্য পদের মধ্যে ৪র্থ পর্যায়ে উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) পদের বাছাই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৫ অক্টোবর ২০২৫। মোট ১৮টি জেলায় সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

১. প্রবেশপত্র অনলাইন হতে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে প্রার্থীদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. ১৯ অক্টোবর বেলা ২টা থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

৩. http://admit.dgfood.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

৪. প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

