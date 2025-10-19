নিয়োগ

পিএসসির ২৮২৫ পদে আবেদন শেষ ২০ অক্টোবর, বেশি প্রধান শিক্ষকের পদ ১১২২টি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরে শূন্য পদে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। ৩১ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯ম থেকে ১২তম গ্রেডের ২ হাজার ৮২৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ৩টি (স্থায়ী) (পদসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অদিদপ্তর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ম গ্রেড

বেতন স্কেল ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২. সহকারী পরিচালক (প্রেস)

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন স্নাতকসহ মুদ্রণে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। প্রথম শ্রেণির প্রেসে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ৯ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর।

৩. পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি/পরিসংখ্যান বা গণিত বিষয়ে সেকেন্ড ক্লাস মাস্টার্স ডিগ্রি। সম্মান ডিগ্রিধারী বা গবেষণা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (৯ম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

৪. ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল)

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি-ইন-ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রি; তবে শর্ত থাকে যে শিক্ষাজীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ্রেড: ৯ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

৫. ওয়ার্কসপ সুপার (ইলেকট্রনিকস)

পদসংখ্যা: ২টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস) বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রি; তবে শর্ত থাকে যে শিক্ষাজীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ্রেড: ৯ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

৬. ওয়ার্কসপ সুপার (আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন)

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইন আর্কিটেকচার বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রি; তবে শর্ত থাকে যে শিক্ষাজীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ্রেড: ৯ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

৭. ‘শিল্পনির্দেশক/গ্রাফিক শিল্পনির্দেশক/দৃশ্য পটকার (গ্রেড-২)

পদসংখ্যা: ২টি (স্থায়ী ১টি, অস্থায়ী ১টি)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে এমএফএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত; অথবা বিএফএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। দুই বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ৯ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

৮. চিত্রগ্রাহক (গ্রেড-২)

পদসংখ্যা: ৬টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি। ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ৯ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

৯. সহকারী পরিচালক (দৃশ্যসজ্জা ও রেখায়ন প্রশিক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: চারু ও কারুকলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির (সম্মান)–সহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। দৃশ্য পরিকল্পনা ও শিল্পনির্দেশনা কর্মে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ্রেড: ৯ম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১০. সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)

পদসংখ্যা: ৭টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান)–সহ আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান)–সহ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

গ্রেড: ৯ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১১. সহকারী প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ১৭টি (স্থায়ী/অস্থায়ী) (পদসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নিয়োগপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

গ্রেড: নবম

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১২. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন এমআইএস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নিয়োগপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

গ্রেড: ৯ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১৩। ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ২টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর হিসেবে অন্যূন ২ বছরের অভিাজ্ঞতা; কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নিয়োগপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১৪. ফটো টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৩টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম বিভাগে ডিপ্লোমা পাস; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি ফটো টেকনিশিয়ান ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১৫. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ডাটা টেলি কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং)

পদসংখ্যা: ৩টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে ডাটা কমিউনিকেশন/কম্পিউটার টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ (চার) বসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১৬. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ৫টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে কম্পিউটার/কম্পিউটার সায়েন্স টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১৭. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/কেমিক্যাল)

পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে কেমিক্যাল টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১৮. জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/আর্কিটেকচার)

পদসংখ্যা: ৫টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে আর্কিটেকচার টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

১৯. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/জেনারেল ইলেকট্রনিকস)

পদসংখ্যা: ৯০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে ইলেকট্রনিকস/ইলেকট্রো মেডিকেল/ভোকেশনাল এডুকেশন (জেনারেল ইলেকট্রনিকস) টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২০. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ফার্মমেশিনারি)

পদসংখ্যা: ১৫৩টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে পাওয়ার/অটোমোবাইল/অ্যাগ্রিকালচার/ভোকেশনাল এডুকেশন (ফার্মমেশিনারি) টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২১. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)

পদসংখ্যা: ৮৯টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং/পাওয়ার/ভোকেশনাল এডুকেশন (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং) টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২২. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন)

পদসংখ্যা: ৬০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মেকানিক্যাল/শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি/ভোকেশনাল এডুকেশন (ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন) টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২৩. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সিভিল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সেফটি)

পদসংখ্যা: ২০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সিভিল/কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে আর্কিটেকচার। সিভিল উড/সার্ভেয়িং/এনভায়রনমেন্ট/ কনস্ট্রাকশন/আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২৪. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং)

পদসংখ্যা: ৩৮টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে ফিশারিজ/অ্যাগ্রিকালচার টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ০৪ (চার) বসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২৫. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং)

পদসংখ্যা: ৪০টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মেকানিক্যাল/মেকাট্রনিকস/মাইন অ্যান্ড মাইন সার্ভে। ভোকেশনাল এডুকেশন (মেশিনিস্ট) টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২৬. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/মেশিন অপারেশন বেসিকস)

পদসংখ্যা: ৯৯টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর হিসেবে অন্যূন ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২৭. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/কম্পিউটার)

পদসংখ্যা: ৮১টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে কম্পিউটার/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি/ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২৮. জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং)

পদসংখ্যা: ৬৪টি (অস্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে সিভিল/আর্কিটেকচার/সিভিল উড/সার্ভেয়িং/এনভায়রনমেন্ট/ কনস্ট্রাকশন/আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজিতে অন্যূন প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ০৪ (চার) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন ডিগ্রি।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

২৯. সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার

পদসংখ্যা: ১৪টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর অধীন দপ্তরসমূহ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

অথবা স্বীকৃত বোর্ড থেকে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের সনদ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডে কমপক্ষে তিন বছর মেয়াদি আনুষ্ঠানিক অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যূনতম চার বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। (সরকারি চাকরিতে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিলযোগ্য)।

অথবা স্বীকৃত বোর্ড থেকে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের সনদ এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট অথবা ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর কোর্স সার্টিফিকেট। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যূনতম পাঁচ বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

৩০. সিনিয়র স্টাফ নার্স

পদসংখ্যা: ৮২৮টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নার্সিং–এ স্নাতক ডিগ্রি অথবা কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং বা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত।

গ্রেড: ১০ম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর

৩১. প্রধান শিক্ষক

পদসংখ্যা: ১,১২২টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গ্রেড: ১১ ও ১২তম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ প্রশিক্ষণবিহীন; ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

৩২. জনসংযোগ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি। যাঁদের সাংবাদিকতায় ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা রয়েছে অথবা সম্পাদকীয় বা প্রকাশনা কাজে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ্রেড: ১২তম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীদের টেলিটকের ওয়েবসাইট অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র Applicant's Copy (BPSC Form-5A) পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

১. আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরু হয়েছে: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, দুপুর ১২.০০টা থেকে

২. আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ২০ অক্টোবর ২০২৫, সন্ধ্যা ৬.০০টা।

বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

