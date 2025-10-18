নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, বেতন ৬৯,৪০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বেসরকারি আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে জনবল নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ১৭ অক্টোবর আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নানা সুযোগ–সুবিধা পাবেন।

চাকরির বিবরণ

ব্যাংকের নাম: আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ সালে আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে

বেতন: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদের শুরুর বেতন ৬৯ হাজার ৪০০ টাকা। এ পদে চাকরি কনফার্ম হলে মাসিক বেতন হবে ৮৫ হাজার ২০০ টাকা।

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন ও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫

