বেসরকারি ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, বেতন ৬৯,৪০০ টাকা
বেসরকারি আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে জনবল নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ১৭ অক্টোবর আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নানা সুযোগ–সুবিধা পাবেন।
চাকরির বিবরণ
ব্যাংকের নাম: আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়সসীমা: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ সালে আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে
বেতন: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদের শুরুর বেতন ৬৯ হাজার ৪০০ টাকা। এ পদে চাকরি কনফার্ম হলে মাসিক বেতন হবে ৮৫ হাজার ২০০ টাকা।
অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন ও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫