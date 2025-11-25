পেট্রোবাংলা নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ: ১৫ প্রার্থী বাদ পড়লেন, কারণ অজানা

পেট্রোবাংলা নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ: ১৫ প্রার্থী বাদ পড়লেন, কারণ অজানা
পেট্রোবাংলা ও এর অধীন কোম্পানিগুলোর সমন্বিত নিয়োগপ্রক্রিয়ার শেষ ধাপে ১৫ প্রার্থী চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। বাদ পড়া প্রার্থীদের অভিযোগ, নিয়োগপ্রক্রিয়ার শেষ ধাপে তাঁদের অস্বচ্ছভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। পেট্রোবাংলা এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো একে অপরের দিকে দায় চাপাচ্ছে, ফলে বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।
প্রার্থীদেরা ভাষ্য, লিখিত, মৌখিক, ভেরিফিকেশন, মেডিকেলসহ সব ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করা সত্ত্বেও চূড়ান্ত তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এক প্রার্থী প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাংলাদেশের নানা প্রান্তে থাকা কোম্পানিগুলোতে গিয়ে মেডিকেল টেস্ট জমা দিতে হয়েছে। এতে প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। অথচ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে করা হলো প্রহসন। এই ১৫ জনের কেউ কনভিক্টেড আসামি নয়, কারও নামে কোনো মামলা বা অভিযোগও নেই। জুলাইয়ের গণ আন্দোলনে অনেকেই সরাসরি যুক্ত ছিলেন।’
অপর একজন প্রার্থী বলেন, ‘চাকরির আশায় আগের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। সরকারি চাকরির বয়সও শেষ। পরিবার নিয়ে এখন মহাবিপদে পড়েছি। মা-বাবা অসুস্থ, তাদের ওষুধ কেনার জন্য আমার হাতে টাকা নেই।’
কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কবির উদ্দিন আহম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘পেট্রোবাংলা থেকে আমাদের কাছে তালিকা পাঠানো হয়েছে। আমরা সেই অনুযায়ী নিয়োগপত্র দিয়েছি, কাউকে বাদ দিইনি।’
অভিযোগ প্রসঙ্গে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) এস এম মাহবুব আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রার্থীরা কেন বাদ পড়েছে, তা কোম্পানিগুলোই ভালো বলতে পারবে। নিয়োগপ্রক্রিয়ার কোনো ধাপে উত্তীর্ণ হতে না পারলেই কেউ বাদ পড়ে। চূড়ান্ত নিয়োগ না হলে কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না।’
বাদ পড়া প্রার্থীরা চূড়ান্ত ফলাফল থেকে তাঁদের বাদ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা, নিয়োগপ্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা এবং তাঁদের নিয়োগ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ মার্চ ৬৭০টি পদের সমন্বিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া শেষে ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রার্থীদের মেডিকেল টেস্ট।