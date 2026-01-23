খবর

আকর্ষণীয় বেতনে এআইইউবিতে শিক্ষক হওয়ার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের নজরকাড়া ক্যাম্পাসছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কুড়াতলীতে অবস্থিত আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) বিভিন্ন অনুষদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদের জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক খুঁজছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

অনুষদ ও বিষয়

বিশ্ববিদ্যালয়টি নিচের বিভাগগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ দেবে:

  • ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই)।

  • সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ: কম্পিউটার সায়েন্স (সিএস), ডেটা সায়েন্স (ডিএস) এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি (সিএনসিএস)।

  • আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদ: অর্থনীতি।

পদের নাম ও যোগ্যতা

প্রতিটি পদের জন্য প্রার্থীর সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি থাকা আবশ্যক:

  • অধ্যাপক: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি এবং ন্যূনতম ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা (যার মধ্যে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে অন্তত ৭ বছর এবং সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে)। প্রথিতযশা জার্নালে অন্তত ১৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে।

  • সহযোগী অধ্যাপক: পিএইচডি এবং ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা (সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ৪ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে)। প্রথিতযশা জার্নালে অন্তত ৬টি প্রকাশনা থাকতে হবে।

  • সহকারী অধ্যাপক: পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি এবং ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। স্ট্যান্ডার্ড জার্নালে অন্তত ৩টি প্রকাশনা থাকতে হবে।

  • প্রভাষক: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে সব পরীক্ষায় সিজিপিএ–৪-এর স্কেলে কমপক্ষে ৩.৮০ থাকতে হবে। আর্টস ও সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সিজিপিএ–৩.৫ থাকতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা

নির্বাচিত শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতনসহ বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রুপ ইনস্যুরেন্স, গ্র্যাচুইটি এবং বছরে দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে। যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা যাবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, আবেদনপত্র, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে ‘হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট’ বরাবর আবেদন করতে হবে।

আবেদনপত্র সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো যাবে। ইমেইল ঠিকানা: [email protected]। খামের ওপরে বা ইমেইলের বিষয়ে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

