প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চাকরি, জরুরি নির্দেশনা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চার পদে নিয়োগে প্রার্থীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ১৯ নভেম্বরের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্পন্ন না করলে প্রবেশপত্র ইস্যু হবে বলে জানানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার, উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী পদে নিয়োগের জন্য টেলিটক বাংলাদেশের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়।
এ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী পদে আবেদনকৃত প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনে সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করা প্রয়োজন। ১৯ নভেম্বরের মধ্যে রঙিন ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
যেসব প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করবেন না, তাদের বিপরীতে প্রবেশপত্র ইস্যু করা সম্ভব হবে না। বিষয়টি অতীব জরুরি বলে জানানো হয়েছে।