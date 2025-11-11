নিয়োগ

শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৯মসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৩৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এআই/প্রথম আলো

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) রাজস্ব খাতভুক্ত ৩৫টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৯ ক্যাটাগরির পদে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ১১ (মেকানিক্যাল-০৫, আইপিই-০৩, মেকাট্রনিকস-০২, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস-০১)

গ্রেড ও স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

২. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ০১

গ্রেড ও স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৩. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

গ্রেড ও স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৪. পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ১৩ (মেকানিক্যাল-০৫, ইলেকট্রিক্যাল-০৩, ইলেকট্রনিকস-০২, মেকাট্রনিকস-০২, অটোমোবাইল-০১)

গ্রেড ও স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।

৫. পদের নাম: অডিটর

পদসংখ্যা: ০১

গ্রেড ও স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।

৬. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ০২

গ্রেড ও স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।

৭. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ০২

গ্রেড ও স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।

৮. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০৩

গ্রেড ও স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

৯. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০১

গ্রেড ও স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

বয়সসীমা: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১-৪ নম্বর ক্রমিকের জন্য ২০০ টাকা এবং অনলাইন ফি বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা।

৫-৭ নম্বর ক্রমিকের জন্য ১৫০ টাকা এবং অনলাইন ফি বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।

৮-৯ নম্বর ক্রমিকের জন্য ১০০ টাকা এবং অনলাইন ফি বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।

* আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

