৩০ জানুয়ারি–৫ ফেব্রুয়ারিতে সেরা ১০ সরকারি–বেসরকারি চাকরি কোনগুলো

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

নতুন বছরের প্রথম মাসে কয়েকটি সরকারি চাকরির বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আছে বেসরকারি চাকরিও। ৩০ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। প্রথম আলোর পাওয়া এসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির মধ্যে ৯ম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—

