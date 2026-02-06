৩০ জানুয়ারি–৫ ফেব্রুয়ারিতে সেরা ১০ সরকারি–বেসরকারি চাকরি কোনগুলো

৩০ জানুয়ারি–৫ ফেব্রুয়ারিতে সেরা ১০ সরকারি–বেসরকারি চাকরি কোনগুলো
নতুন বছরের প্রথম মাসে কয়েকটি সরকারি চাকরির বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আছে বেসরকারি চাকরিও। ৩০ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। প্রথম আলোর পাওয়া এসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির মধ্যে ৯ম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—
১৩৫৯৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান, সহকারী প্রধান পদে নিয়োগে আবেদন শুরু
আশা নেবে জুনিয়র লোন অফিসার, পদ ১,৪৫৫ ও বেতন শুরু ২৩,৯০৯ টাকা
সরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিতে নিয়োগ, মূল বেতন ১ লাখ ৪৯ হাজার, সার্বক্ষণিক গাড়িসহ নানা সুবিধা
ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামে নেবে ট্রেইনার, পদ ৮টি, স্নাতক পাসে আবেদন
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে স্নাতেকাত্তরে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা
অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পে বড় পদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে নবম গ্রেডে চাকরির সুযোগ
সাউথইস্ট ব্যাংক নেবে ট্রেইনি জুনিয়র অফিসার, বেতন ৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা