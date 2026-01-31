নিয়োগ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে স্নাতেকাত্তরে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রতীকী ছবিছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ‘ফিল্ড অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। আবেদনকারী প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা  এ পদে কেউ চাকরি পেলে মাসে বেতন হবে ৫০ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

পদের নাম: ফিল্ড অফিসার

পদসংখ্যা: ১ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: ২ বছর

বেতন: ৫০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: রাজশাহী

আবেদনের নিয়ম: আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

