খবর

২৩–২৯ জানুয়ারি সেরা ১০ সরকারি–বেসরকারি চাকরি, পদ ১০০০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

নতুন বছরের প্রথম মাসে কয়েকটি সরকারি চাকরির বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আছে বেসরকারি চাকরিও। ২৩–২৯ জানুয়ারি ২০২৬ বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। প্রথম আলোর পাওয়া এসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির মধ্যে ৯ম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ২৩ থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—

*রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বড় নিয়োগ, পদ ৫২১
*সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ১৮৮ জনের চাকরির সুযোগ
*বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদ ৪৭
*তুলা উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি, পদ ৩৪
*বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে চাকরির সুযোগ
*কুয়েটে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
*ট্রাস্ট ব্যাংকে স্নাতক পাসে চাকরি, আবেদন ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
*জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ গ্রেডে চাকরির সুযোগ
*বিকেএসপিতে চাকরির সুযোগ, পদ ৮টি
*আরএফএলে চাকরি, নেবে ১০০ কর্মী, বেতন ৪০,০০০ টাকা

