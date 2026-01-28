নিয়োগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ১৮৮ জনের চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১৮৮টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ থেকে ২০তম গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদ রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সার্ভেয়ার

পদসংখ্যা: ০৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইন সার্ভে টেকনোলজি পাস।

বেতনস্কেল ও গ্রেড

১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২. পদের নাম: সিকিউরিটি সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ০৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন স্নাতক ডিগ্রি, তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

বেতনস্কেল ও গ্রেড

৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৩. পদের নাম: ইঞ্জিন চালক

পদসংখ্যা: ১৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

বেতনস্কেল ও গ্রেড

৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৪. পদের নাম: ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৫২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

বেতনস্কেল ও গ্রেড

৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী (সিকিউরিটি গার্ড)

পদসংখ্যা: ১০৭

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আনসার বাহিনী এবং বিজিবির অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

বেতনস্কেল ও গ্রেড

৮২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা

১ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর হতে হবে।

*১–৩ নম্বর পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের বয়সসীমা ৪০ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীগণ http://rhd.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;

৫ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

*অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সকল পদের জন্য (শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গ) পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

**আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ০১ মার্চ ২০২৬, বিকাল ০৫:০০টা।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষা, বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত যেকোনো পরিবর্তন/সংশোধন (যদি থাকে) এবং পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.rhd.gov.bd–এ পাওয়া যাবে।

