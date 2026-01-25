নিয়োগ

আরএফএলে চাকরি, নেবে ১০০ কর্মী, বেতন ৪০,০০০ টাকা

প্রথম আলো ডেস্ক
আরএফএল

দেশের অন্যতম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)’ পদে ১০০ কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ২৪ বছর হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ

পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)

পদসংখ্যা: ১০০টি

বেতন: ৪০,০০০ টাকা

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়

আবেদনের যোগ্যতা—

  • ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ)/ মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ)

  • বিবিএ/এমবিএ (মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্স বা সংশ্লিষ্ট শাখায় মেজর)

  • বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (যেকোনো শাখায়)

  • মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) দক্ষতা থাকতে হবে

  • সদ্য স্নাতকেরা আবেদন করতে পারেন। সীমিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন

আবেদন যেভাবে—

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। কাজের ক্ষেত্র, আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

